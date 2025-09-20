Visite libre de l’église Sainte-Odile Église Sainte-Odile Paris

Visite libre de l’église Sainte-Odile Église Sainte-Odile Paris samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de l’église Sainte-Odile 20 et 21 septembre Église Sainte-Odile Paris

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Venez à la découverte de cette église classée au Patrimoine du XXe siècle.

Sainte-Odile offre une harmonie de style Art Déco tant au niveau architectural que décoratif qui ne vous laissera pas indifférent.

Véritable chemin de foi, Sainte-Odile se dévoilera à vous.

Les choix architecturaux de Jaques Barge, les verrières colorées de François Décorchemont, les sculptures empreintes de douceur d’Anne-Marie Roux-Colas, le retable en cuivre émaillé, œuvre unique, de Robert Barriot vous guideront sur ce chemin.

Église Sainte-Odile 2 Avenue Stéphane Mallarmé, 75017 Paris, France Paris 75017 Paris 17e Arrondissement Paris Île-de-France 01 42 27 18 37 http://www.sainteodile.fr L’église Sainte-Odile est connue de tous les Parisiens pour son clocher de 72 m de haut, le plus haut de la capitale. Initiée en 1935, sa construction est attachée à la personnalité de Monseigneur Eugène Loutil, dit Pierre l’Hermitte et du cardinal Verdier. Église en marge des chantiers du cardinal, elle est élevée grâce à la générosité des fidèles dans un quartier de la périphérie parisienne. Jacques Barge, alors âgé de 31 ans, conçoit un édifice à file de coupoles inspiré des églises romanes de l’ouest de la France et sans doute redevable à l’église du Saint-Esprit de Paul Tournon, son maître. La forme de la parcelle contraint l’architecte à opter pour un plan asymétrique : un côté de l’unique nef est flanqué de chapelles, l’autre est largement ouvert par trois baies ornées de vitraux de François Décorchemont, qui met en œuvre pour la première fois une technique personnelle de verre moulé liée au ciment. Pour l’église dédiée à sainte Odile, patronne de l’Alsace, l’architecte a utilisé un parement de grès alsacien sur l’ossature en béton. M3 Porte Champerret / Bus 84, 92, 93, PC 174, 173

