Visite libre de l’église Sainte-Radegonde Église Sainte-Radegonde Cognat-Lyonne

Visite libre de l’église Sainte-Radegonde Dimanche 21 septembre, 10h00 Église Sainte-Radegonde Allier

Visite de l’église Sainte Radegonde à Cognat-Lyonne et exposition commentée sur la bataille de Cognat-Lyonne.

Église Sainte-Radegonde 10 Chem. de l’Église, 03110 Cognat-Lyonne, France Cognat-Lyonne 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes Edifice du milieu du XIIe siècle, composé d’une nef avec transept se terminant par une abside et deux absidioles formant chapelle. La flèche en pierre surmontant le clocher a été détruite dans sa partie haute à la fin du XVIIIe siècle. L’église se trouve en un lieu où se déroula un important fait d’armes pendant les guerres de Religion dans le Bourbonnais, le 6 janvier 1588, suite auquel le château et l’église auraient été brûlés par les Protestants.

©mairie de Congat-Lyonne