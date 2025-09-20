Visite libre de L’Eglise San Michele (Santa Maria Assunta) Speloncato Speloncato

Visite libre de L’Eglise San Michele (Santa Maria Assunta) Speloncato Speloncato samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de L’Eglise San Michele (Santa Maria Assunta) 20 et 21 septembre Speloncato Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

(Ouverture automatisée de la porte)

La collégiale de l’Assomption – Santa-Maria-Assunta est située à Speloncato, en Haute-Corse. Il s’agit d’abord d’une église romane datée de 1509 constituée alors d’une nef unique et d’un transept saillant. L’église est promue collégiale par le pape Benoit XIV en 1749 et confirmée par le pape Clément XIII en 1766. Ce qui entraîne de profondes modification : l’oratoire Santa Croce, sur son côté droit est détruit et reconstruit. On ajoute également à cette époque deux collatéraux, un chœur baroque et un décor polychrome en stuck. Le clocher de style néo-roman, date de 1913. La collégiale est restaurée en 1970. Elle abrite de nombreux objets classés aux Monuments Historiques, dont la toile » la dernière communion d’un Saint Roi » du XVIIe siècle et la châsse des reliques de San Vittoriu, martyr de la fin du IIIe siècle. Elle est également dotée d’un orgue historique Crudeli (1810) et d’une tribune (1821) signée Anto Giuseppe Saladini né à Speloncato.

Speloncato 20226 speloncato Speloncato 20226 Haute-Corse Corse

