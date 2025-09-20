Visite libre de L’Eglise San Roccu et de la chapelle Santa Maria Assunta Pietralba Pietralba

Début : 2025-09-20T08:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T08:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’église San Roccu, elle date du XVème siècle ; elle dispose de 3 nefs et 6 chapelles latérales. Elle abrite une statue de Saint-Roch portée en procession le 16 août, jour de sa fête.

La chapelle Santa Maria Assunta est située sur un petit col, l’église d’origine romane (abside conservée) a été remaniée. Des blocs sculptés appartenant à la chapelle primitive sont insérés dans le clocheton surmontant la façade occidentale. Motifs intéressants notamment une jolie petite tête faisant penser à celle de San Rainiero de Montemaggiore. ( https://corse-romane.eu/pietralba-maria-assunta-y/)

Village: Pietralba Chapelle: Santa Marie Assunta Pieve: Caccia Diocèse: Mariana

Coordonnées Google Earth: 42°32’19.96″N 9°11’01.62″E Afficher la carte Google

Coordonées GPS: 42°32.332’N 009°11.026’E Altitude: 470 m

Carte IGN: Vescovato 4349 0T , point 4249-561,8 marqué Santa Maria Chap.

Accessibilité: en voiture ; L’église se situe sur un petit col et surplombe la route nationale qui va de Ponte Leccia vers l’Ile Rousse. Elle est enserrée par la D308, allant vers Pedano, la D 8 et la route nationale 1197.

Pietralba Pietralba Pietralba 20218 Haute-Corse Corse [{« link »: « https://corse-romane.eu/pietralba-maria-assunta-y/ »}]

Visite de L’Eglise Saint Roch et de la Chapelle Sainte Marie: entrée libre

Martelli Marie