Visite libre de l’église San Tumasgiu Église Saint-Thomas Belgodère

Visite libre de l’église San Tumasgiu 20 et 21 septembre Église Saint-Thomas Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T19:30:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T19:30:00

L’église San Tumasgiu è Gavinu sera ouverte au public pour une visite libre. Classée depuis 1987 aux monuments historiques. Vous y découvrirez de nombreux objets d’intérêt patrimonial dont deux œuvres majeures classées et restaurées : « La Sainte Trinité » et « Le songe de Saint-Joseph ».

Périodes de construction :

3e quart XVIe siècle, 4e quart XVIIIe siècle

Église Saint-Thomas Capanne, 20226 Belgodère, France Belgodère 20226 Haute-Corse Corse L’église a été fondée en 1560 grâce à des donations, et a appartenu aux Olivétains. Elle a été restaurée et modifiée à différentes époques. Le choeur a été construit en 1792. Vers 1870, la majeure partie de l’église est délabrée. Deux campagnes de travaux sont effectuées en 1872-1882 (extérieur) et 1885-1886 (intérieur). Le clocher actuel date de 1913. Les peintures du choeur (1849) et les cartons d’ornement de la façade principale sont dûs au peintre Giuseppe Marchesi. ££L’édifice comporte une nef principale et quatre chapelles latérales qui, après différents aménagements, ont été transformées en deux nefs latérales. La toiture est dominée par quatre coupoles, correspondant chacune à une chapelle latérale. Le chevet est plat. La porte centrale de la façade est encadrée par des pilastres à chapiteaux corinthiens et surmontée d’un fronton triangulaire.

