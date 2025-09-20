Visite libre de l’Eglise Santa Croce de Novella Église paroissiale Novella

Visite libre de l’Eglise Santa Croce de Novella Église paroissiale Novella samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de l’Eglise Santa Croce de Novella 20 et 21 septembre Église paroissiale Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’église Santa Croce est un édifice baroque dont la base remonterait au 16e siècle. Elle remplacerait la Chapelle San Leonardu du Moyen Age. La chapelle de la Vierge abrite le tableau dit miraculeux de Novella.

Le trésor de l’église : « La miraculeuse transpiration de la Vierge sur le tableau de l’autel, à l’origine de nombreux pèlerinages à partir de 1897». En 1897, l’œuvre se serait mise à pleurer et a été l’objet d’une dévotion marquée par des pèlerinages dont certains ex-voto sont encore visibles. Le Christ en Croix est le plus ancien de Corse après celui de Vico. Dans cette église on remarquera aussi un calice offert par l’Impératrice Eugénie. Elle est inscrite à l’inventaire des monuments historiques. L’église paroissiale de style baroque dotée d’un beau campanile.

Église paroissiale 1 D12, 20226 Novella, France Novella 20226 Haute-Corse Corse

Visite de l’Eglise Santa Croce: entrée libre

