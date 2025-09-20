Visite libre de l’église St-Jean église saint-Jean Grenoble

Visite libre de l’église St-Jean 20 et 21 septembre église saint-Jean Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Église ouverte pour visite libre avec présence de bénévoles pouvant vous orienter.

Des visites guidées sont également proposées le samedi à 10h30, 15h et 17h et le dimanche à 16h30.

église saint-Jean 27 Rue Irvoy, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 1 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 96 05 22 https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/stjean23.html L’église Saint-Jean de Grenoble fut construite de 1963 à 1965 par l’architecte Maurice Blanc puis sa toiture reconstruite en 1979. Situé sur le boulevard Joseph Vallier, l’édifice est labellisé depuis 2003 « Patrimoine du XXe siècle » de Grenoble et depuis 2024 « Patrimoine en Isère ».

Elle est de forme circulaire avec une charpente intérieure en bois et est décrite comme la plus marquante des églises nouvelles de Grenoble.

La toiture est surmontée d’un important lanternon comportant 9 baies avec une croix au-dessus, culminant à 27 mètres de hauteur.

L’église fait 37 m de diamètre et peut accueillir jusqu’à 1000 personnes.

L’intérieur abrite notamment une cuve baptismale en pierre sculptée d’origine antique, un orgue monumental et une grande croix icône aux couleurs vives, copie d’une œuvre du XIIIème siècle.

Le dôme portant l’autel marque la présence, au niveau inférieur, d’une chapelle construite en béton brut de décoffrage.

©Hugo Poggi