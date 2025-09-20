Visite libre de l’église St Malo Cornillé les Caves – rue du Ronceray Cornillé-les-Caves

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Un premier édifice fût bâti au XIIe siècle et détruit en 1893 (trop vétuste). L’’actuelle église située au cœur d’un village de charme, fut construite en 1890 d’après les plans de l’architecte Beignet. De style néogothique angevin et dédiée à Saint-Malo, un des évangélisateurs de la Bretagne.

Cornillé-les-Caves 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Laura Bellanger