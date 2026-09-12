Visite libre de l’église St Maurillon – Mézels – Vayrac, Église Saint-Maurillon de Mézels, Vayrac
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Maurillon de Mézels · Vayrac
Informations pratiques
Visite libre de l’église St Maurillon – Mézels – Vayrac Dimanche 20 septembre, 09h30, 14h30 Église Saint-Maurillon de Mézels Lot
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Venez découvrir l’église Saint-Maurillon de Mézels à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.
Église Saint-Maurillon de Mézels Mézels, 46610 Vayrac Vayrac 46110 Lot Occitanie
Cette église est rarement ouverte. Profitez de cette journée pour découvrir cet édifice et le joli village au pied de la falaise en bordure de Dordogne. église hameau
©Mairie Vayrac
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