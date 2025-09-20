Visite libre de l’Eglise St-Philippe-St-Jacques Eglises St-Philippe-St-Jacques Châtillon

Visite libre de l’Eglise St-Philippe-St-Jacques Eglises St-Philippe-St-Jacques Châtillon samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de l’Eglise St-Philippe-St-Jacques 20 et 21 septembre Église Saint-Philippe Saint-Jacques Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Visite libre de l’église St-Philippe-St-Jacques.

Église Saint-Philippe Saint-Jacques 1 place de l’Église 92320 Châtillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France

Visite libre

Eglise St-Philippe-St-Jacques