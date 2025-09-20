Visite libre de l’éolienne Bollée Éolienne Bollée d’Arthonnay Arthonnay

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’éolienne Bollée, située au centre d’Arthonnay, près de la mairie.

Elle permit, de 1897 à 1939, d’alimenter en eau le lavoir situé sous la mairie. Un réservoir de 3 000 litres assure une alimentation en eau régulière. Elle est équipée d’un rotor de 3,50 m et sa capacité d’élévation de l’eau est de 1,5 m3/h. C’est l’une des trois éoliennes Bollée encore en place dans le département de l’Yonne.

Éolienne Bollée d’Arthonnay 89470 Arthonnay Arthonnay 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté parking sur place.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Commune d’Arthonnay