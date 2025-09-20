Visite libre de l’espace Balades Sonores Balades Sonores Saint-Jean-du-Bruel

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Balades sonores – Une immersion au cœur de Saint-Jean du Bruel

À Saint-Jean du Bruel, les voix des habitants prennent vie dans le nouvel espace des Balades sonores pour vous dévoiler les mille facettes de leur village.

Coiffé d’un casque, plongez dans quatre univers sonores spécialement créés pour l’occasion et laissez-vous guider par les récits intimes et passionnés de celles et ceux qui font battre le cœur du territoire.

Les paysages et la nature

Partez à la découverte des environs : Larzac, vallée de la Dourbie, Cévennes… Des amateurs de pleine nature vous partagent leurs coups de cœur, leurs aventures et leurs conseils pour explorer ces paysages époustouflants.

Les trésors cachés

Lieux insolites, anecdotes surprenantes, curiosités locales : découvrez ce que cache le territoire à travers les témoignages de ceux qui les ont dénichés.

️ Les voix du passé

Remontez le temps à travers des récits sur le passé artisanal du village. L’histoire locale se raconte ici de génération en génération, entre souvenirs et transmission orale.

Les nouveaux venus

Écoutez les récits de celles et ceux qui ont choisi de poser leurs valises ici. Ils vous racontent leur coup de foudre pour le pays, leur intégration et leur regard neuf sur Saint-Jean du Bruel.

Bien plus qu’une visite, les Balades sonores sont une invitation à l’écoute, au partage et à l’émotion.

Rendez-vous à Saint-Jean du Bruel pour une expérience immersive unique, où chaque voix devient un bout d’histoire, et chaque récit un chemin à parcourir.

Ces balades sonores est un lieu de visite pour découvrir 4 univers : les trésors du territoire, les activités de pleine nature, l'histoire et l'Attractivité résidentielle. C'est également un point d information touristique

© Virginie Govignon – Office de tourisme Larzac Vallées