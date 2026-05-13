Visite libre de l’Espace Bézard-Le Corbusier et de microarchitectures, Piacé le radieux, Bézard-Le Corbusier, Piacé

Visite libre de l’Espace Bézard-Le Corbusier et de microarchitectures Samedi 23 mai, 19h00 Piacé le radieux, Bézard-Le Corbusier Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Visite libre de l’exposition La Ferme radieuse et Le Village coopératif, un projet utopique d’aménagement des campagnes imaginé dans le années 1930 par Norbert Bézard et le Corbusier.

Visite libre du jardin du Moulin de Blaireau et de ses microarchitectures : Bulles six coques (Jean-Benjamin Maneval), Tétrodon (AUA), Penta (Jacques Carchon et Jean Fournier).

Piacé le radieux, Bézard-Le Corbusier 7bis rue de l’Eglise 72170 Piacé Piacé 72170 Sarthe Pays de la Loire 02 43 33 47 97 https://piaceleradieux.com/ https://www.instagram.com/piaceleradieux;https://www.facebook.com/people/Piac%C3%A9-Le-Radieux-B%C3%A9zard-Le-Corbusier/100057421182377/?locale=fr_FR&_rdr Piacé le radieux, Bézard – Le Corbusier est un centre d’art dédié à l’architecture, le design et l’art contemporain. Lieu de réflexion et de recherche sur le territoire et le patrimoine local, il est également un lieu de diffusion et de promotion de la création contemporaine. Il est situé à Piacé (entre Le Mans et Alençon), petit village de la Sarthe qui a fait l’objet dans les années 1930 d’un projet architectural de Le Corbusier (1887-1965) et Norbert Bézard (1896-1956). Une exposition raconte l’histoire de ce projet. Piacé le radieux invite également des artistes, architectes, designers à explorer les liens entre modernité et ruralité. Un parcours comptant une soixantaine d’œuvres (micro-architectures, sculptures, installations etc.) est accessible toute l’année dans le village et la campagne avoisinante.

Nuit européenne des musées

©Piacé le radieux