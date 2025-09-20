Visite libre de l’Espace Culturel Bideak et du musée de Basse-Navarre et des Chemins de Compostelle Espace Culturel Bideak Saint-Palais

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

En visite libre, vous pourrez découvrir ce couvent de Franciscains, réhabilité et réaménagé en espace culturel, qui accueille depuis peu la riche collection du musée de Basse-Navarre et des chemins de Compostelle, tout autour de son cloître.

Jardin paysager, cloître, auditorium et musée sont autant d’invitations à visiter ce lieu chargé d’histoire.

Espace Culturel Bideak 55 avenue de Gibraltar, 64120 Saint-Palais Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 06 70 62 68 41 https://www.chemins-bideak.com/fr/

© Sergio Padura