Visite libre de l’espace ludique En jeux ! Le patrimoine dijonnais en s’amusant Le 1204 – Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine Dijon

Visite libre de l’espace ludique En jeux ! Le patrimoine dijonnais en s’amusant Le 1204 – Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine Dijon samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de l’espace ludique En jeux ! Le patrimoine dijonnais en s’amusant 20 et 21 septembre Le 1204 – Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine Côte-d’Or

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T19:30:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T19:30:00

Dijon, Ville d’art et d’histoire invite petits et grands, de 3 à 99 ans, à s’amuser avec le patrimoine dijonnais.

Des jeux de plateaux, des puzzles, des memory, un « Cherche et trouve » géant, des histoires à écouter et des jeux de construction vous entraîneront dans une découverte divertissante de la ville et de son architecture. Que vous ayez l’âme d’un bâtisseur, d’un observateur assidu ou d’un joueur invétéré, cet espace ludique est fait pour vous !

Le 1204 – Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine Parvis de l’Unesco, 21000 Dijon Dijon 21000 Port du Canal Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 85 26 http://patrimoine.dijon.fr https://www.facebook.com/Dijonpatrimoine Véritable porte ouverte sur Dijon, le 1204 dévoile les richesses du patrimoine ancien et contemporain de la ville et explore 2 000 ans de son évolution urbaine. Survolez Dijon et ses paysages et hissez-vous au sommet de la ville pour l’embrasser d’un regard. Plongez dans l’histoire de la cité et poussez les portes de ses habitats remarquables. Effleurez d’un geste les matériaux qui la composent et imprégnez-vous de ses couleurs. Puis naviguez à travers la multiplicité des regards artistiques suscités par Dijon.

Enfin, découvrez l’histoire de l’ancien hôpital général dans lequel le 1204 est installé.

Expositions temporaires, visites ou ateliers, le 1204 s’anime tout au long de l’année. Accès au pôle d’échange Monge – Cité de la gastronomie (Tram T2 – bus et lianes Divia – navette Divia City) | Parking Monge à proximité.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Jonas Jacquel / Ville de Dijon