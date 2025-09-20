Visite libre de l’Espace Patrimoine Espace Patrimoine Toulouse

Visite libre de l’Espace Patrimoine Espace Patrimoine Toulouse samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de l’Espace Patrimoine 20 et 21 septembre Espace Patrimoine Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

️ Accueil et informations à l’Espace Patrimoine

L’Espace Patrimoine de la Mairie de Toulouse vous accueille tout le week-end pour vous renseigner et vous permettre de découvrir Toulouse autrement.

Commencez vos Journées Européennes du Patrimoine à l’Espace Patrimoine !

Espace Patrimoine 8 place de la Daurade, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 36 25 23 12 https://www.toulouse.fr/web/patrimoine Partez à la découverte du patrimoine toulousain grâce à l’espace patrimoine ! Au programme chaque semestre : expositions permanentes et temporaires, événements, visites et ateliers pour tous les âges. Entrée libre. Métros à proximité : Capitole ou Esquirol.

️ Accueil et informations à l’Espace Patrimoine

© Mairie de Toulouse / Toulouse Métropole