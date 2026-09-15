Visite libre de l’Espace Saint-Julien – Journées Européennes du Patrimoine Laval
samedi 19 septembre 2026 · Laval
Informations pratiques
Laval
Visite libre de l’Espace Saint-Julien – Journées Européennes du Patrimoine
Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Six ans après la dernière ouverture de la chapelle, les Journées du Patrimoine reviennent à l’Espace Saint-Julien les 19 et 20 septembre 2026. Le temps d’un week-end, voyagez dans le temps et l’espace.
Le 20 septembre, visite libre du parc et de la chapelle, sans inscription. Vous pourrez y découvrir les nouvelles rénovations de la chapelle et de ses vitraux. .
Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
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English :
Six years after the chapel was last opened to the public, Heritage Days are returning to the Espace Saint-Julien on September 19 and 20, 2026. For one weekend, take a journey through time and space.
L’événement Visite libre de l’Espace Saint-Julien – Journées Européennes du Patrimoine Laval a été mis à jour le 2026-09-08 par LAVAL TOURISME
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