Visite libre de l’exceptionnel cimetière communal, Cimetière centre de Bailleul, Bailleul

Informations pratiques

Visite libre de l’exceptionnel cimetière communal Dimanche 20 septembre, 10h00 Cimetière centre de Bailleul Nord

RDV avec l’association « Kerk’Hof – Mémoire de pierre » dans la maison du gardien à l’entrée principale du cimetière (au croisement de la rue des Sœurs Noires et la rue Bellekindt)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ce cimetière à la conception unique regorge de trésors : sépultures, chapelles, chemin de croix, épitaphes étonnantes.

Le cimetière originel entourait l’église Saint-Vaast. Il fut transféré à son emplacement actuel juste après la Révolution de 1789.

Son entrée principale est encadrée par la maison du gardien (architecte Jacques Barbotin, 1923) et par une chapelle dédiée à Notre-Dame de Hal (architecte Louis Roussel, 1929).

Autour du calvaire et dans le sens des aiguilles d’une montre, furent érigées quatorze chapelles évoquant le Chemin de Croix. Le plan du cimetière vu du ciel représente un Christ crucifié dans une mandorle.

Les plus vieilles tombes sont légèrement postérieures au milieu du XIXe siècle. Sont enterrées dans ce cimetière les plus vieilles familles bailleuloises (Bieswal, Cortyl, Lotthé, De Coussemaker, Cleenewerck de Crayencour…). On peut également y trouver la tombe de Léona Delcourt, plus connue sous le nom de Nadja, la muse et héroïne littéraire d’André Breton.

Cimetière centre de Bailleul 50° 44′ 19′′ N, 2° 44′ 31′′ E Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France 03 28 500 600 https://www.ville-bailleul.fr/lieux-de-memoire

Ce cimetière à la conception unique regorge de trésors : sépultures, chapelles, chemin de croix, épitaphes étonnantes.

F.Delplanque – Ville de Bailleul