Visite libre de l’expo des Camionneurs ! et leurs amis Le Camion, ateliers d’art Roubaix

Début : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T21:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre de l’exposition « L’expo des Camionneurs ! Et leurs amis »

Le Camion, ateliers d’art 7 rue Archimède, 59100, Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France 03 20 70 83 63 https://www.facebook.com/LeCamionRoubaix/?locale=fr_FR Créée en 1994 par des plasticiens et des travailleurs sociaux, l’association Le Camion promeut la pratique des arts plastiques auprès d’un public intergénérationnel. Installé dans une ancienne école municipale de garçons au cœur du quartier de l’Alma, Le Camion favorise l’expression personnelle, la créativité et la participation des habitants, notamment ceux en situation d’exclusion. Métro Gare Jean Lebas

© Y.Hamey