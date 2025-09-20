Visite libre de l’exposition « 26/28 rue de Paris » La Villa Mas Saint-Denis

Visite libre de l’exposition « 26/28 rue de Paris » La Villa Mas Saint-Denis samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Venez (re)découvrir l’exposition « 26/28 rue de Paris, petite histoire de deux grandes maisons ».

Située dans la superbe Villa Mas, cette exposition met en lumière deux bâtiments emblématiques : l’actuelle Villa Mas au n°26 et le Musée Léon-Dierx n°28.

La Villa Mas 26 rue de Paris 97400 Saint-Denis Saint-Denis 97400 Saint-Jacques La Réunion Grand Est 0262202482

