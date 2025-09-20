Visite libre de l’exposition « 26/28 rue de Paris » La Villa Mas Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T17:00:00
Venez (re)découvrir l’exposition « 26/28 rue de Paris, petite histoire de deux grandes maisons ».
Située dans la superbe Villa Mas, cette exposition met en lumière deux bâtiments emblématiques : l’actuelle Villa Mas au n°26 et le Musée Léon-Dierx n°28.
26 rue de Paris 97400 Saint-Denis La Réunion
Musée Léon-Dierx