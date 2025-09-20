Visite libre de l’exposition artistique « Connexions » d’Alain Créac’h – Dessin à l’encre et à l’aquarelle Office de tourisme du Migennois Migennes

Visite libre de l’exposition artistique « Connexions » d’Alain Créac’h – Dessin à l’encre et à l’aquarelle 19 et 20 septembre Office de tourisme du Migennois Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:30:00 – 2025-09-19T12:30:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Depuis toujours, Alain Créac’h dessine des croquis qui tendent à émouvoir, à questionner voire à critiquer.

Ses crayons de couleur, ses aquarelles ou ses acryliques évoquent la vie, alors que ses rêves sont matérialisés à la plume et à l’encre de Chine. Venez découvrir son exposition Connexions à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Office de tourisme du Migennois 1 place François Mitterrand, 89400 Migennes Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 80 03 70 https://www.tourisme-migennois.fr https://www.facebook.com/tourisme.migennois/ L’Office de tourisme du Migennois vous accueille dans les locaux rénovés du mythique cabaret-dancing de l’Escale. L’exposition permanente d’un fragment restauré de la mosaïque gallo-romaine de Migennes y est visible aux heures d’ouverture.

Vitrine touristique et culturelle des 8 communes qui forment son territoire, l’Office de tourisme s’ouvre également à toute sortes de cultures par le biais de sa salle d’exposition, espace Mitigana, dédiée à des expositions artistiques régionales de qualité.

Il propose également la location de chambres, de vélos, les visites guidées, la billetterie pour les concerts à l’Escale, la vente de cartes pêches, etc. Parking – Gare Laroche-Migennes.

© Alain Créac’h