Visite libre de l’exposition « Bauhaus.photo » 22 – 31 octobre CAUE de la Charente Charente

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-22T09:00:00 – 2025-10-22T17:00:00

Fin : 2025-10-31T09:00:00 – 2025-10-31T17:00:00

Plongez dans l’univers visuel du Bauhaus à travers une sélection de photographies issues des collections du Bauhaus.Archiv – Musée du design de Berlin. Cette exposition met en lumière la manière dont la photographie a été pratiquée et pensée au sein de cette école avant-gardiste, entre expérimentations artistiques, documentation du quotidien et regard nouveau sur le monde.

©Bauhaus.Archives