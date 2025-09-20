Visite libre de l’exposition : Brigitte Olivier Château de Vogüé Vogüé

Visite libre de l’exposition : Brigitte Olivier Château de Vogüé Vogüé samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de l’exposition : Brigitte Olivier 20 et 21 septembre Château de Vogüé Ardèche

Adulte : 1.50€ Gratuit pour les moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Venez découvrir l’exposition de Brigitte Olivier :

Artiste photographe depuis près de 40 ans, Brigitte Olivier est originaire d’Arcachon en Gironde. L’exposition Grandeur nature du château de Vogüé aborde un thème qui lui est cher, la nature et le paysage. Appareil photographique en main, Brigitte Olivier aime arpenter la côte atlantique et certains territoires singuliers reliés par l’eau au littoral, comme le pays d’Orthe dans les Landes, par exemple. Elle tente de saisir l’essence de ces territoires, recherchant régulièrement de nouvelles lectures toujours plus sensibles de cette géographie qu’elle nous dévoile avec douceur et humilité.

Au cours de ses recherches, Brigitte Olivier s’attache également à restituer la dimension du temps, notamment en réalisant des séries, des sortes de collections, d’accumulations, dans l’optique de rendre visibles par l’image, parfois par les mots (livres d’artiste), des histoires, des parcours, des trajets de vie, un patrimoine, une mémoire.

Château de Vogüé 2, impasse des marronniers 07200 Vogüé, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Vogüé 07200 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 37 01 95 http://www.chateaudevogue.net http://www.facebook.com/chateaudevogue

Brigitte Olivier