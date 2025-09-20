Visite libre de l’exposition « Castrum vivarensis – Une histoire de cathédrale » Clos Saint Roch Viviers

Visite libre de l’exposition « Castrum vivarensis – Une histoire de cathédrale » Clos Saint Roch Viviers samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de l’exposition « Castrum vivarensis – Une histoire de cathédrale » 20 et 21 septembre Clos Saint Roch Ardèche

Effectif limité à 19 en même temps.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite libre ou guidée de l’exposition portant sur l’histoire de la cathédrale de Viviers et de son quartier, ainsi que les techniques de construction anciennes. Des activités pratiques liées à la construction sont proposées aux enfants.

Clos Saint Roch 5 place de la plaine, Viviers 07220 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes Parking place de la plaine

Visite libre ou guidée de l’exposition portant sur l’histoire de la cathédrale de Viviers et de son quartier, ainsi que les techniques de construction anciennes. Des activités pratiques liées à la…

©CICP