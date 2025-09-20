Visite libre de l’exposition consacrée au Doris de l’archipel. Saline n°16 Saint-Pierre

Visite libre de l’exposition consacrée au Doris de l’archipel. 20 et 21 septembre Saline n°16

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T21:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T21:00:00

L’association des Zigotos vous accueille à la saline n°16 consacrée à l’histoire du Doris et de son gréement avec une présentation d’objets, documents d’archives et iconographiques.

Saline n°16 Boulevard Constant Colmay, Saint pierre Saint-Pierre 97500 Saint-Pierre-et-Miquelon 05.08.55.28.20. L’association « Les zigotos » dispose de la saline n°16 le long du littoral à Saint-Pierre où elle présente une collection d’objets et documents relatifs à l’histoire de la petite pêche à destination des scolaires, du public local et des touristes. Durant la saison touristiques, les membres de l’association y organisent des rendez-vous conviviaux pour les croisiéristes en costumes d’époque notamment. C’est également à partir de la saline n°16 que des tours et/ou des circuits touristiques en doris (embarcation de la petite pêche traditionnelle) sont organisés.

