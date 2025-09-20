Visite libre de l’exposition Double je(u) Château de Baugé Baugé

Visite libre de l'exposition Double je(u) Château de Baugé Baugé samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de l’exposition Double je(u) 20 et 21 septembre Château de Baugé Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez les collections mystérieuses et parfois insolites du musée d’art et d’histoire de Baugé à travers l’exposition Double je(u)

Les collections s’exposent cette année au rez-de-chaussée du château de Baugé, participez à cette exposition ludique en reliant chaque portrait aux objets lui correspondant et découvrez les usages parfois insolites de certains ustensiles…

Château de Baugé Place de l’Europe, 49150 Baugé Baugé 49150 Baugé Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 84 00 74 http://www.chateau-bauge.fr Dans l’enceinte fortifiée d’un château à motte primitif, un logis résidentiel est reconstruit en plusieurs phases entre 1430 et 1455 par Yolande d’Aragon, puis par son fils René d’Anjou, dit « le Roi René ». Utilisé par les Gouverneurs de la ville entre le XVI° et le XVIII°, il est ensuite profondément remanié à l’intérieur pour un usage administratif. La façade affiche nettement les caractères d’un logis de plaisance du XV° siècle : disposition d’ensemble assez irrégulière, lucarnes passantes avec gâbles à crochets au niveau du toit, tour octogonale en saillie sur la façade, baies à meneaux encadrées de tuffeau ; disparition de tout élément militaire dans l’architecture.

