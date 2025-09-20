Visite libre de l’exposition Ecole d’art de Blois / Agglopolys Blois

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’École d’art de Blois/Agglopolys présente une sélection de photographies réalisées par les élèves des cours de photographie numérique.

Cette exposition propose un regard sensible et personnel sur le bâtiment du Jeu de Paume, lieu à l’architecture singulière implanté à l’entrée de la ville. À travers le cadrage, la lumière et la composition, les élèves ont exploré les formes plissées, les arêtes saillantes et les jeux de matières de cet édifice emblématique, dont la silhouette évoque les toitures d’ardoises de la vieille ville.

Ces photographies témoignent d’une approche artistique et expérimentale de la photographie, nourrie de références contemporaines et d’un travail attentif sur la mise en scène de l’espace urbain.

Ecole d’art de Blois / Agglopolys 14 rue de la Paix 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 55 37 40 https://ecole-art.agglopolys.fr Née en 1990 sous la forme d’un « Observatoire des pédagogies nouvelles », l’école d’art de Blois / Agglopolys développe depuis un projet unique d’initiation à l’art contemporain à destination des jeunes publics. Le projet de l’école d’art vise à permettre aux enfants une véritable rencontre avec l’art vivant, les artistes et les œuvres contemporaines

