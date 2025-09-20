Visite libre de l’exposition « La faune des îles de l’océan Indien occidental » Muséum d’histoire naturelle Saint-Denis

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T07:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Les îles Mascareignes s’y dévoilent : faune actuelle à l’équilibre si fragile, faune disparue devenue mythique (le Dodo de l’île Maurice, le Solitaire, la Tortue et la Huppe de Bourbon…). Laissez votre imagination voyager dans les mers du Sud avec les oiseaux et allez à la rencontre des lémuriens de Madagascar.

Ne ratez pas ce véritable fossile vivant qu’est le Cœlacanthe des Comores, les ammonites et poissons fossiles de Madagascar.

Muséum d’histoire naturelle 1 Rue Poivre, 97400 Saint-Denis, France Saint-Denis 97400 Saint-Jacques La Réunion La Réunion 0262200219 https://www.departement974.fr/museum Ancien palais législatif, bâtiment néoclassique représentatif du style colonial de la première moitié du XIXe siècle à la Réunion. L’édifice se compose du corps principal, édifié en 1834-1835 et, dans son alignement, de deux pavillons latéraux construits au début du XXe siècle.

Journées européennes du patrimoine 2025

Muséum d’Histoire naturelle de La Réunion