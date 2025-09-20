Visite libre de l’exposition « La Nièvre et la Seconde Guerre mondiale. Traces et mémoire » Centre des Archives historiques de la Nièvre Nevers

Entrée libre

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

L’exposition La Nièvre et la Seconde Guerre mondiale. Traces et mémoire retrace la fin du conflit, l’immédiat après-guerre et la mémoire de cette guerre qui a profondément marqué l’histoire du XXe siècle. Les archives et objets présentés proviennent des fonds des Archives départementales ainsi que de nombreux partenaires, publics et privés, qui nous les ont prêtés.

Centre des Archives historiques de la Nièvre 1 rue Charles-Roy, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 60 68 30 https://archives.nievre.fr Le Centre des Archives historiques de la Nièvre rassemble les Archives départementales de la Nièvre et les Archives de l’agglomération de Nevers. Le bâtiment, rénové en 2012, possède une architecture remarquable, permettant d’accueillir les lecteurs dans une salle spacieuse et lumineuse et de conserver les archives dans des réserves modernes. Arrêt de bus, parking gratuit à proximité, places pour PMR.

