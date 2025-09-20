Visite libre de l’exposition « Le Blésois, carrefour de régions naturelles » Muséum d’Histoire Naturelle Blois

Visite libre de l’exposition « Le Blésois, carrefour de régions naturelles » 20 et 21 septembre Muséum d’Histoire Naturelle Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Landes et forêts, étangs et rivières, pelouses sèches et marais, grandes cultures céréalières et cultures maraîchères, entre Loir et Cher, à la diversité géologique correspond la diversité des régions et des milieux… Le Blésois est un concentré de nature à découvrir au fil des paysages.

Tel un naturaliste, prenez le temps de vous pencher pour découvrir le menu nocturne de la chouette, la multitude microscopique qui peuple la litière de nos forêts, ou la vie cachée sous l’écorce d’un vieux chêne. Soyez curieux de nature et attentif au monde discret qui nous entoure… Autant d’incitations à porter un regard différent sur l’environnement.

Muséum d'Histoire Naturelle 6 rue des Jacobins 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Les collections de géologie et de paléontologie sont classées à l'Inventaire national du patrimoine géologique. Les collections en général représentent bien la biodiversité locale. Le Muséum est tout près des parcs souterrains Valin-de-La-Vaissière et du Château.

museum-Ville de BLOIS