Visite libre de l’exposition « Les aventures maritimes du Rétais Nicolas Baudin (1754-1803) », Musée Ernest Cognacq, Saint-Martin-de-Ré

Informations pratiques

Visite libre de l’exposition « Les aventures maritimes du Rétais Nicolas Baudin (1754-1803) » 18 – 20 septembre Musée Ernest Cognacq Charente-Maritime

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette exposition retrace la vie de Nicolas Baudin, marin déterminé, naturaliste passionné et capitaine audacieux, qui sillonna les mers et contribua de manière majeure à l’enrichissement des connaissances scientifiques.

Formé dans la Marine royale, il la quitte pour naviguer dans la marine marchande. Engagé dans la guerre d’Indépendance américaine, fait prisonnier, il sert également un temps la couronne d’Autriche.

Naturaliste autodidacte, Nicolas Baudin conçoit un ambitieux projet de circumnavigation. Bonaparte lui confie finalement une mission de reconnaissance des Terres australes, moins vaste, mais tout aussi capitale.

L’exposition revient sur cette expédition aux objectifs scientifiques affirmés, mais aussi aux enjeux politiques et économiques officieux. Elle raconte 42 mois de navigation et d’épreuves à bord du Géographe et du Naturaliste, ainsi que les résultats considérables de cette mission pour les sciences naturelles et humaines.

Considéré comme une figure majeure en Australie, au même titre que Matthew Flinders ou James Cook, Nicolas Baudin demeure pourtant méconnu du public français. Cette exposition entend lui redonner la place qu’il mérite dans l’histoire maritime.

Elle est également le fruit de la rencontre entre François Bernard, auteur passionné par Nicolas Baudin, et l’artiste Rachel Loeffler, qui illustre avec talent les moments clés de la vie du navigateur.

Musée Ernest Cognacq 13 Avenue Victor Bouthillier, 17410 Saint-Martin-de-Ré, France Saint-Martin-de-Ré 17410 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33546092122 https://www.musee-ernest-cognacq.fr Hôtel particulier de la fin du XVe siècle.

Cette exposition est le récit d’un homme : Nicolas Baudin. Marin déterminé, naturaliste passionné et capitaine audacieux, il a sillonné les mers et a contribué de manière significative à des C’est …

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