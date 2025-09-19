Visite libre de l’exposition : « Les Landes, le plus beau terrain de sport ! » Archives départementales Mont-de-Marsan

Visite libre de l’exposition : « Les Landes, le plus beau terrain de sport ! » 19 et 20 septembre Archives départementales Landes

Viste libre et gratuite à partir de 8 ans. Audioguide disponible pour parcourir l’exposition. Un livret de jeux pour les enfants également disponibles pour accompagner la visite des enfants.

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Les Landes, le plus beau terrain de sport

Une exposition gratuite aux Archives départementales

Des frères Bonifac à Albaladéjo, de Luis Ocaña à Céline Dumerc, de la course landaise au surf… les Landes vibrent au rythme du sport !

L’exposition retrace la fabuleuse histoire du sport dans le département :

ses champions emblématiques,

ses grands matches,

ses lieux mythiques.

Objets uniques, documents audio et vidéo, dessins originaux témoignent de la passion des Landais pour le sport, véritable vecteur de lien social et de vivre-ensemble.

Une exposition à visiter librement ou avec un audioguide pour ne rien manquer des moindres détails !

Archives départementales 25 place du 6e RPIMA, 40000 Mont-de-Marsan, France Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558857520 http://www.archives.landes.org

© Piment vert – Dpt40