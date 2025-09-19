Visite libre de l’exposition : « Les Landes, le plus beau terrain de sport ! » Archives départementales Mont-de-Marsan

Viste libre et gratuite à partir de 8 ans. Audioguide disponible pour parcourir l’exposition. Un livret de jeux pour les enfants également disponibles pour accompagner la visite des enfants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T18:00:00
Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Une exposition gratuite aux Archives départementales

Des frères Bonifac à Albaladéjo, de Luis Ocaña à Céline Dumerc, de la course landaise au surf… les Landes vibrent au rythme du sport !

L’exposition retrace la fabuleuse histoire du sport dans le département :

  • ses champions emblématiques,
  • ses grands matches,
  • ses lieux mythiques.

Objets uniques, documents audio et vidéo, dessins originaux témoignent de la passion des Landais pour le sport, véritable vecteur de lien social et de vivre-ensemble.

Une exposition à visiter librement ou avec un audioguide pour ne rien manquer des moindres détails !

Archives départementales 25 place du 6e RPIMA, 40000 Mont-de-Marsan, France Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558857520 http://www.archives.landes.org
© Piment vert – Dpt40