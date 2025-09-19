Visite libre de l’exposition : « Les Landes, le plus beau terrain de sport ! » Archives départementales Mont-de-Marsan
Visite libre de l’exposition : « Les Landes, le plus beau terrain de sport ! » Archives départementales Mont-de-Marsan vendredi 19 septembre 2025.
Visite libre de l’exposition : « Les Landes, le plus beau terrain de sport ! » 19 et 20 septembre Archives départementales Landes
Viste libre et gratuite à partir de 8 ans. Audioguide disponible pour parcourir l’exposition. Un livret de jeux pour les enfants également disponibles pour accompagner la visite des enfants.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T18:00:00
Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Les Landes, le plus beau terrain de sport
Une exposition gratuite aux Archives départementales
Des frères Bonifac à Albaladéjo, de Luis Ocaña à Céline Dumerc, de la course landaise au surf… les Landes vibrent au rythme du sport !
L’exposition retrace la fabuleuse histoire du sport dans le département :
- ses champions emblématiques,
- ses grands matches,
- ses lieux mythiques.
Objets uniques, documents audio et vidéo, dessins originaux témoignent de la passion des Landais pour le sport, véritable vecteur de lien social et de vivre-ensemble.
Une exposition à visiter librement ou avec un audioguide pour ne rien manquer des moindres détails !
Archives départementales 25 place du 6e RPIMA, 40000 Mont-de-Marsan, France Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558857520 http://www.archives.landes.org
Les Landes, le plus beau terrain de sport
© Piment vert – Dpt40