Visite libre de l’exposition « Les Trésors de Saint-Cirq-Lapopie » Maisons André Breton & Emile Joseph Rignault – Centre International du Surréalisme et de l […] Saint-Cirq-Lapopie

Visite libre de l’exposition « Les Trésors de Saint-Cirq-Lapopie » Maisons André Breton & Emile Joseph Rignault – Centre International du Surréalisme et de l […] Saint-Cirq-Lapopie samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de l’exposition « Les Trésors de Saint-Cirq-Lapopie » Samedi 20 septembre, 14h00 Maisons André Breton & Emile Joseph Rignault – Centre International du Surréalisme et de l […] Lot

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

️ Exposition « Trésors de Saint-Cirq-Lapopie »

Plongez dans l’histoire artistique de Saint-Cirq-Lapopie, de 1920 à nos jours, grâce à une exposition inédite.

À travers les collections privées d’habitants-collectionneurs, découvrez des œuvres rares et les liens uniques tissés avec les artistes qui ont façonné l’identité du village.

✨ Une occasion unique de voir Saint-Cirq-Lapopie et l’actualité de la recherche sous un nouveau jour !

Vernissage : samedi 20 septembre

Visites libres : 14h – 18h

Discours : 16h30 sur la place du Carol, face à la Maison Breton (repli à la Maison Rignault en cas de pluie).

Maisons André Breton & Emile Joseph Rignault – Centre International du Surréalisme et de l […] 31 Rue Emile Joseph Rignault, 46330 Saint-Cirq-Lapopie, France Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie +33768099907 https://ciscm.fr Maison entièrement construite en moellons, les encadrements de portes et de fenêtres étant en pierre de taille. Sur la façade principale s’ouvrent deux fenêtres à meneaux. Une tour pigeonnier carrée s’élève au-dessus de la toiture, dans l’angle sud-est. Le peintre Henri Martin en fut propriétaire.

️ Exposition « Trésors de Saint-Cirq-Lapopie »

© Ayoub Aboulhaiba