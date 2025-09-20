Visite libre de l’exposition L’Invitation, de Toros à Pierre-Henri Beyssac «Sculpture et Marqueterie» Musée de la chaussure Romans-sur-Isère

Visite libre de l’exposition L’Invitation, de Toros à Pierre-Henri Beyssac «Sculpture et Marqueterie» 20 et 21 septembre Musée de la chaussure Drôme

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La rencontre entre deux savoir-faire d’exception : celui du sculpteur Toros Rast-Klan et du marqueteur d’art Pierre-Henri Beyssac. La mise en scène d’un dialogue subtil entre la force du métal sculpté et la délicatesse de la marqueterie, dans une œuvre commune.

Musée de la chaussure Rue Bistour, 26100 Romans-sur-Isère, France Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475055181 https://www.museedelachaussure.fr Ancien couvent construit du XVIIe au XIXe siècles, agrémenté de jardins à la française.

La rencontre entre deux savoir-faire d'exception : celui du sculpteur Toros Rast-Klan et du marqueteur d'art Pierre-Henri Beyssac. La mise en scène d'un dialogue subtil entre la force du métal sculpté et la délicatesse de la marqueterie, dans une œuvre commune.

@Océane Giorigio_ Photographe : Marianne Louge