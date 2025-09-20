Visite libre de l’exposition « Louis et Marc Chadourne, écrire le Monde de la Corrèze à l’Outre-mer » Conseil Départemental de la Corrèze Tulle

Visite libre de l’exposition « Louis et Marc Chadourne, écrire le Monde de la Corrèze à l’Outre-mer » 20 et 21 septembre Conseil Départemental de la Corrèze Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

En cette année « Chadourne 2025 », l’association Les Amis des Chadourne rend hommage à deux écrivains-voyageurs, frères et natifs de Brive.

Louis Chadourne laisse une œuvre marquée par la sensibilité et l’intensité : poète, romancier, traducteur, critique littéraire…

Marc Chadourne, lauréat du Prix Femina et du Grand Prix de littérature de l’Académie française, fut journaliste, diplomate et grand voyageur.

Ses chroniques résonnent encore avec les enjeux de notre époque.

À découvrir : panneaux biographiques, extraits d’œuvres, photographies originales de Marc Chadourne.

© Conseil départemental de la Corrèze