Visite libre de l’exposition « Matière en jeu : images et formes textiles », Musée de la Renaissance en Champagne & Musée de la Maille – Mode et Industrie (Hôtel Vauluisant), Troyes

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Renaissance en Champagne & Musée de la Maille - Mode et Industrie (Hôtel Vauluisant) · Troyes

Informations pratiques

Visite libre de l’exposition « Matière en jeu : images et formes textiles » 19 et 20 septembre Musée de la Renaissance en Champagne & Musée de la Maille – Mode et Industrie (Hôtel Vauluisant) Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le musée de la Maille, mode et industrie inaugure un projet inédit mêlant création et textile. Il réunit les étudiants du London College of fashion, de Newlyn Art School et du Lycée Saint Joseph de Troyes. Imaginée par l’artiste-plasticien Jérémie Marié, cette exposition explore la manière dont les fragments textiles, architecturaux et culturels peuvent devenir le moteur d’une pensée créatrice. Les étudiants développent un processus où la transformation de la matière fait émerger à la fois des pièces vestimentaires et des œuvres artistiques. Ils repensent ici la fibre, les fragments textiles qu’ils assemblent, détournent et font dialoguer pour imaginer des formes hybrides contemporaines et singulières.

Cette exposition s’inscrit dans l’histoire de la bonneterie troyenne, son actualité et sa modernité.

Musée de la Renaissance en Champagne & Musée de la Maille – Mode et Industrie (Hôtel Vauluisant) 4 rue de Vauluisant, 10000 Troyes Troyes 10000 Quartier du Vauluisant Aube Grand Est 03 25 43 43 20 http://www.musees-troyes.com/ Situé face au portail de l’église Saint-Pantaléon, l’Hôtel de Vauluisant est l’un des rares édifices en pierre de la ville de Troyes. Il présente une riche façade typique de l’architecture Renaissance avec son décor de frontons, cartouches, angelots, guirlandes. Deux tourelles encadrent ce pavillon XVIe siècle, dont l’une abrite un escalier à vis. Les toits coniques sont ornés d’élégants épis de faîtage surmontés d’un soleil et d’une lune.

Il est construit à l’emplacement d’un couvent qui dépendait de l’abbaye cistercienne de Vauluisant (Yonne) au XIIe siècle. En 1524, cette demeure est détruite par l’incendie qui ravage une grande partie de la ville de Troyes. Vers 1550, Antoine Hennequin construit le pavillon à tourelles. Le corps du bâtiment, en retour d’équerre, est élevé au XVIIe siècle par la célèbre famille Mesgrigny qui quitte le bâtiment en 1826. Pendant de longues années, il est le siège du Grand Cercle Troyen qui y organise des bals et autres festivités.

Acheté par la ville de Troyes en 1932 pour en faire un musée d’art décoratif, annexe du Musée des Beaux-Arts, il abrite actuellement des collections évoquant l’art champenois du XVIe siècle et l’histoire de la bonneterie.

Le bâtiment principal et les deux tourelles qui l’accompagnent sont classés au titre des Monuments historiques en 1904.

Le musée de la Maille, mode et industrie inaugure un projet inédit mêlant création et textile. Il réunit les étudiants du London College of fashion, de Newlyn Art School et du Lycée Saint Joseph de à…

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