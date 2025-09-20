Visite libre de l’exposition monographique consacrée à Joël Faivre-Chalon Musée du Bijou contemporain Cagnes-sur-Mer

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le musée du Bijou contemporain de la ville de Cagnes-sur-mer présente une exposition monographique consacrée à Joël Faivre-Chalon (1953-2020), bijoutier français de renom et figure incontournable du bijou contemporain.

En 1996, son travail l’amène, avec son groupe Corpus, à s’intéresser aux châteaux d’eau, très présents dans le paysage de la plaine Languedocienne. Il s’en inspire pour créer des broches qui traduisent à la fois la beauté architecturale et l’esprit monumental de ces structures, tout en intégrant la contrainte essentielle de l’adaptation au corps, de la taille et du poids de l’objet.

Musée du Bijou contemporain Place du Château, 06800 cagnes-sur-Mer Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0)4 93 73 14 42 https://ville.cagnes.fr/ville-et-metiers-dart-bijou-contemporain/musee-du-bijou-contemporain/ Ce musée, situé sur la place du château dans le bourg médiéval est dédié depuis 1999, à la présentation du bijou contemporain. Lieu de découverte et de diffusion, il accueille régulièrement des expositions temporaires consacrées à des artistes du monde entier. Navette gratuite n°44 depuis la gare routière du centre-ville toutes les 15 mn 7 J/ 7 de 7h à 0h30.

