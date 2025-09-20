Visite libre de l’Exposition Noisy, Renaissance d’un château, 1525-2025. Archives départementales Montigny-le-Bretonneux

Visite libre de l’Exposition Noisy, Renaissance d’un château, 1525-2025. Archives départementales Montigny-le-Bretonneux samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de l’Exposition Noisy, Renaissance d’un château, 1525-2025. 20 et 21 septembre Archives départementales Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Noisy, Renaissance d’un château, 1525-2025.

Créée par L’Association OMAGE en partenariat avec les Archives départementales des Yvelines et Seine-Yvelines Archéologie, cette exposition retrace l’histoire et les fouilles menées sur le site du château de Noisy. L’année 2025 marque une date anniversaire pour le site du château de Noisy. C’est en effet il y a 500 ans, en 1525, que la seigneurie de Noisy a été créée par Guillaume Poyet, avocat et futur chancelier de France, sous le règne de François Ier. Cette année est aussi celle du centenaire du classement au titre des Monuments historiques de la Porte des Gondi, ancienne porte de l’avant-cour du château, en 1925. Cette première mesure de protection patrimoniale est en cours d’extension avec l’inscription au titre des Monuments historiques de l’ensemble du site.

C’est donc à la redécouverte d’un château disparu que vous convie cette exposition à découvrir en autonomie.

Archives départementales 2 Avenue de Lunca, 78180 Montigny-le-Bretonneux, France Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France 0161373630 https://archives.yvelines.fr Les Archives départementales des Yvelines veillent sur les archives publiques et privées pour les rendre accessibles à tous. Gare de St Quentin-en-Yvelines

Exposition « Noisy, Renaissance d’un château, 1525-2025 »

Département des Yvelines