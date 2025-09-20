Visite libre de l’exposition Objets sublimés. Fauteuils, chaises, tabourets Maison des Métiers d’Art et du Design Moulins

Visite libre de l’exposition Objets sublimés. Fauteuils, chaises, tabourets 20 et 21 septembre Maison des Métiers d’Art et du Design Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

A travers les créations de designers internationaux, d’artisans d’art et même d’étudiants, la Maison des Métiers d’Art et du Design propose un aperçu de la création contemporaine et des savoir-faire en matière d’assises.

La chaise, objet simple du quotidien, est un exercice incontournable pour les designers. Le siège allie praticité et esthétique dans nos intérieurs, des modèles les plus sobres aux plus colorées, des matériaux classiques, aux plus surprenants, en passant par les réinterprétations modernes des formes traditionnelles.

Le designer franco-italien Marco Mencacci, parrain de la Maison des Métiers d’Art et du Design, présente pour l’occasion un ensemble de quatre chaises étonnantes et détonantes.

Maison des Métiers d’Art et du Design 23 cours anatole france, 03000 Moulins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes Installée dans l’ancien cinéma Le Colisée, la Maison des Métiers d’Art et du Design propose des espaces de travail à des artisans d’art et designers et accueille des étudiants bénéficiant du statut d’étudiant-entrepreneur (dispositif Pépite). Un programme de rencontres et de formations à destination des professionnels des métiers d’art et du design ainsi que des cycles d’animations et d’expositions pour tous les publics sont mis en place à la Maison des Métiers d’Art et du Design de Moulins et à l’Atelier de Bomplein à Couzon pour ouvrir à tous la découverte et la pratique des métiers d’art et du design.

