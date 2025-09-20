Visite libre de l’exposition permanente de la Maison Jean Monnet Maison Jean Monnet Bazoches-sur-Guyonne

Visite libre de l’exposition permanente de la Maison Jean Monnet 20 et 21 septembre Maison Jean Monnet Yvelines

gratuit dans la limite des places disponible

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez, audioguide à l’appui, le cadre de vie et de travail de l’un des architectes de l’Europe d’aujourd’hui.

Maison Jean Monnet 7 Chemin du Vieux Pressoir, 78490 Bazoches-sur-Guyonne, France Bazoches-sur-Guyonne 78490 Yvelines Île-de-France 0388164111 https://jean-monnet.europa.eu Jean Monnet (1888-1979) est l’un des pères fondateurs de l’Europe. Issu d’une famille de négociants en cognac, il commence sa carrière dans l’entreprise familiale. Nommé responsable de la coordination des ressources alliées pendant la Grande Guerre, il devient, en 1919, le numéro deux de la Société des Nations. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il met en place le premier Commissariat au plan pour équiper et moderniser la France. Grand artisan de la paix, Jean Monnet développe alors l’idée d’un rapprochement avec l’Allemagne et d’une union des pays européens. C’est dans sa maison qu’en avril 1950 il conçoit le projet de la Communauté européenne du charbon et de l’acier. Il décède à Bazoches en mars 1979. Ses cendres sont déposées au Panthéon en 1988. C’est dans la maison de Bazoches-sur-Guyonne, acquise en 1945, qu’il rédige aux côtés de Robert Schuman le texte fondateur de l’actuelle Communauté européenne. Parkings

