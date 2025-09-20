Visite libre de l’exposition permanente de La Nef des Jouets Nef des jouets / Commanderie des chevaliers de l’Ordre de Malte Soultz-Haut-Rhin

Visite libre de l’exposition permanente de La Nef des Jouets Nef des jouets / Commanderie des chevaliers de l’Ordre de Malte Soultz-Haut-Rhin samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La Nef des Jouets ressemble à un musée, elle abrite une superbe collection sur trois étages de l’ancienne commanderie de l’Ordre de Malte, mais est bien plus qu’un musée. C’est un véritable espace de vie, de souvenirs et d’émotions, pour retrouver l’enfant qui sommeille en chacun de nous sur un total de près de 1 100 m².

Nef des jouets / Commanderie des chevaliers de l’Ordre de Malte 12 rue Jean Jaurès, 68360 Soultz Soultz-Haut-Rhin 68360 European Collectivity of Alsace Grand Est 03 89 74 30 92 C’est dans l’ancienne commanderie des chevaliers de l’Ordre de Malte, édifice exceptionnel dont l’origine remonte au XIIIe siècle, que Joëlle et Jean-Richard Haeusser ont installé leur collection de jouets anciens et contemporains : poupées, trains, voitures… Tout ici excite l’imagination.

