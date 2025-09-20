Visite libre de l’exposition permanente du musée Michelet Centre d’études et Musée Edmond Michelet Brive-la-Gaillarde

Visite libre de l’exposition permanente du musée Michelet Centre d’études et Musée Edmond Michelet Brive-la-Gaillarde samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Centre d’études et Musée Edmond Michelet 4 Rue Champanatier, 19100 Brive-la-Gaillarde, France Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555740608 http://museemichelet.brive.fr Parking public à proximité.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Musée Michelet