Visite libre de l’exposition « Phot’eau Tarn – Images de l’eau » Archives départementales Du Tarn Albi

Visite libre de l’exposition « Phot’eau Tarn – Images de l’eau » Samedi 20 septembre, 18h00 Archives départementales Du Tarn Tarn

Entrée libre et gratuite. Sur le parvis des Archives de nombreuses animations avec restauration possible (foodtruck). Renseignements : 05.63.36.21.00. En savoir plus : https://archives.tarn.fr/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-2025

Exposition « Phot’eau Tarn, Images de l’eau »

→ Du 2 au 26 septembre 2025

Dans le cadre de la saison culturelle départementale “À l’eau ! En 2025, la culture coule de source dans le Tarn” les Archives départementales et le CAUE ont organisé le concours Phot’eau Tarn. Ce concours photo ouvert à tous proposait deux thèmes : Images de l’eau pour la catégorie adulte et Le patrimoine de l’eau pour la catégorie jeune public. Les participants étaient invités à porter un regard sur la présence de l’eau dans le département, à travers ses paysages, ses usages ou son patrimoine.

L’exposition présentée aux Archives départementales du Tarn, du 2 au 26 septembre 2025, met à l’honneur les 20 photographies lauréates sélectionnées par le jury dans la catégorie Adulte. Cette exposition offre un aperçu des différentes approches des candidats et montre la diversité plurielle de l’eau dans le département du Tarn.

Le public est invité à voter sur place jusqu’au 19 septembre 2025 pour sa photographie préférée.

Le prix du public adulte sera dévoilé en même temps que le gagnant de cette catégorie lors des Journées européennes du patrimoine, le samedi 20 septembre 2025 à 19h20 aux Archives départementales du Tarn.

Archives départementales Du Tarn Siège social : Archives départementales du Tarn 1 avenue de la Verrerie, 81000 Albi, France Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 36 21 00 http://archives.tarn.fr https://www.facebook.com/archives.tarn/ En voiture depuis le centre-ville direction Cordes, Villefranche-de-Rouergue, avenue Dembourg. Un parking de 42 places est situé à proximité du bâtiment. Pour les personnes en situation de handicape, deux places de stationnement se situent à l’arrière du bâtiment, sur le parking réservé au personnel. En bus ligne A, B et C, arrêt collège Jean-Jaurès. En train : ligne Toulouse-Rodez, arrêt gare Albi-Madeleine.

© Archives départementales du Tarn