Visite libre de l’exposition photographique Cœur bleu de Amaury da Cunha Entre la pagode chinoise et l’étang du bourg, La Selle-Guerchaise La Selle-Guerchaise

Visite libre de l’exposition photographique Cœur bleu de Amaury da Cunha Entre la pagode chinoise et l’étang du bourg, La Selle-Guerchaise La Selle-Guerchaise vendredi 19 septembre 2025.

Visite libre de l’exposition photographique Cœur bleu de Amaury da Cunha 19 – 21 septembre Entre la pagode chinoise et l’étang du bourg, La Selle-Guerchaise Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T06:00:00 – 2025-09-19T22:00:00

Fin : 2025-09-21T06:00:00 – 2025-09-21T22:00:00

L’exposition se déroule en plein-air sur 3 lieux dans 3 communes de Vitré Communauté : La Selle-Guerchaise, Landavran et Taillis. Elle est visible 7j/7j du lever au coucher du soleil jusqu’au 30 avril 2026.

Entre la pagode chinoise et l’étang du bourg, La Selle-Guerchaise Circuit de la Pagode 35130 La Selle-Guerchaise La Selle-Guerchaise 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 96 46 72 https://www.laselleguerchaise.fr/fr/ https://www.ille-et-vilaine-tourisme.bzh/a-voir-a-faire/balades-et-randonnees/toutes/circuit-de-la-pagode-n69-la-selle-guerchaise-fr-4345338/ parking, circuit adapté PMR

L’exposition se déroule en plein-air sur 3 lieux dans 3 communes de Vitré Communauté : La Selle-Guerchaise, Landavran et Taillis. Elle est visible 7j/7j du lever au coucher du soleil jusqu’au 30…

Amaury da Cunha