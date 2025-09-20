Visite libre de l’exposition Présences passagères – François Chaillou Musée Jules Desbois Noyant-Villages

Visite libre de l’exposition Présences passagères – François Chaillou Musée Jules Desbois Noyant-Villages samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de l’exposition Présences passagères – François Chaillou 20 et 21 septembre Musée Jules Desbois Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, l’exposition Présences passagères vous attend au sein des collections du musée de Parçay-les-Pins…

Le musée Jules-Desbois accueille l’artiste François Chaillou le temps de la saison 2025 avec l’exposition Présences passagères. Découvrez les sculptures organiques empreintes de réalisme de l’artiste tourangeau au fil des salles du musée. Œuvres du XIXème siècle et créations contemporaines se côtoient dans un dialogue technique et esthétique déroutant.

Musée Jules Desbois 1 Place Jules Desbois, 49390 Noyant-Villages, France Noyant-Villages 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire 33255710019 https://3museesinsolitesenanjou.com/musee-jules-desbois/ https://www.facebook.com/pages/mus%C3%A9e-dArt-et-dHistoire-mus%C3%A9e-Joseph-Denais-mus%C3%A9e-Jules-Desbois/1444197802501656 Au fil des 7 salles du musée, de la mythologie à la Grande Guerre, des arts décoratifs aux sculptures monumentales, une centaine de sculptures empreintes de réalisme, témoignent du remarquable talent de praticien de Jules Desbois et illustrent son sens aigu de la matière. Parcourir le musée, c’est aussi découvrir les échanges artistiques de l’artiste avec ses amis, dont le plus célèbre est Auguste Rodin.

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, l’exposition Présences passagères vous attend au sein des collections du musée de Parçay-les-Pins…

DAMM49