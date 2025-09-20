Visite libre de l’exposition « Quête d’infinis » avec le livret-jeux destiné aux enfants Abbaye-Musée Saint-Germain Auxerre

Visite libre de l’exposition « Quête d’infinis » avec le livret-jeux destiné aux enfants 20 et 21 septembre Abbaye-Musée Saint-Germain Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visitez en famille l’exposition Quête d’infinis. Artistes explorateurs des 20e et 21e siècles grâce au livret d’activités remis à chaque enfant pour leur permettre d’explorer, d’observer et de s’approprier les œuvres de l’exposition en laissant libre cours à leur imagination.

Abbaye-Musée Saint-Germain 2bis Place Saint Germain, 89000 Auxerre, France Auxerre 89000 Auxerre Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386180290 https://www.abbayesaintgermain.fr Seize siècles d’histoire pour une abbaye qui surplombe l’Yonne. L’Abbaye Saint-Germain représente un témoignage exceptionnel avec notamment des fresques murales parmi les plus anciennes de France et offre à la visite un ensemble de bâtiments monastiques aux architectures variées. Certains d’entre eux accueillent les collections du musée d’Art et d’Histoire de la ville d’Auxerre. Une occasion idéale pour remonter le temps et découvrir l’histoire de l’Abbaye et de sa région.

