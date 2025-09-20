Visite libre de l’exposition temporaire « 1939-1945 : Mémoires de guerre » Bibliothèque Humaniste Sélestat

Visite libre de l’exposition temporaire « 1939-1945 : Mémoires de guerre » 20 et 21 septembre Bibliothèque Humaniste Bas-Rhin

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des 80 ans de la Libération de la ville de Sélestat, la Bibliothèque Humaniste s’associe aux services Ville d’art et d’histoire ainsi qu’aux Archives municipales pour témoigner de la résilience et du courage d’un territoire occupé, mais aussi de la fragilité du patrimoine en temps de conflit, notamment du patrimoine architectural.

Bibliothèque Humaniste Place du Docteur Maurice Kubler, 67600 Sélestat Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est 03 88 58 07 20 https://www.bibliotheque-humaniste.fr/ Installée depuis 1889 dans l’ancienne halle aux blés de Sélestat, la Bibliothèque Humaniste a rouvert ses portes en juin 2018, après quatre années de fermeture pour restructuration, menée par l’architecte Rudy Ricciotti.

Cette bibliothèque conserve un fonds important de manuscrits médiévaux et d’imprimés des XVe et XVIe siècles. L’essentiel de ces ouvrages provient de la bibliothèque paroissiale et de la collection personnelle de l’humaniste alsacien Beatus Rhenanus (1485-1547), inscrite au Registre « Mémoire du monde » de l’UNESCO.

