Visite libre de l’exposition temporaire Centre de sculpture romane Maître de Cabestany Cabestany

Visite libre de l’exposition temporaire 20 et 21 septembre Centre de sculpture romane Maître de Cabestany Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre de l’exposition temporaire « Lever la dormance » de Tiffany Vailier

Centre de sculpture romane Maître de Cabestany Rue Guilhem de Cabestany, 66330 Cabestany, France Cabestany 66330 Pyrénées-Orientales Occitanie 0468081531 https://maitredecabestany.fr Situé dans le Centre de Sculpture Romane, le centre de ressources dispose :

– de plus de 2000 ouvrages ainsi que plusieurs revues sur le thème du Moyen-âge accessibles aux enfants et aux adultes.

– d’un fonds local en français et en catalan.

– d’ouvrages sur l’art en lien avec les expositions temporaires du Centre de Sculpture Romane et les conférences d’Histoire de l’art.

– d’un fonds pédagogique à destination des enseignants (pratique de l’art plastique, histoire médiévale,….). Parking Centre Culturel Jean Ferrat

© Tiffany Vailier