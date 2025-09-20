Visite libre de l’exposition temporaire « Croquez ! La BD met les pieds dans le plat » Cité internationale de la gastronomie et du vin Dijon

Visite libre de l’exposition temporaire « Croquez ! La BD met les pieds dans le plat » 20 et 21 septembre Cité internationale de la gastronomie et du vin Côte-d’Or

Entrée libre

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T19:30:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T19:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, explorez les liens entre gastronomie et planches de bande-dessinée lors d’un voyage gourmand au cours duquel la nourriture s’érige peu à peu en témoin des évolutions d’une société.

Cité internationale de la gastronomie et du vin 12 Parvis de l’Unesco, 21000 Dijon Dijon 21000 Port du Canal Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

© Margot Dupuis / Ville de Dijon