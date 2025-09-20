Visite libre de l’exposition temporaire Rose Valland Centre d’études et Musée Edmond Michelet Brive-la-Gaillarde

Visite libre de l’exposition temporaire Rose Valland Centre d’études et Musée Edmond Michelet Brive-la-Gaillarde samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de l’exposition temporaire Rose Valland 20 et 21 septembre Centre d’études et Musée Edmond Michelet Corrèze

Entrée libre. Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition temporaire : Rose Valland, en quête de l’art spolié

Découvrez le parcours remarquable de Rose Valland, résistante, historienne de l’art et figure majeure de la lutte contre le pillage des œuvres durant la Seconde Guerre mondiale.

Cette exposition temporaire revient sur son rôle crucial dans l’identification et la restitution des œuvres spoliées, et met en lumière un pan souvent méconnu de l’histoire culturelle européenne.

Centre d’études et Musée Edmond Michelet 4 Rue Champanatier, 19100 Brive-la-Gaillarde, France Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555740608 http://museemichelet.brive.fr Parking public à proximité.

Exposition temporaire : Rose Valland, en quête de l’art spolié